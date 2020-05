Corona-Krise: Leselust löst Andrang auf Büchereien aus

Bremen „Früher wollten wir ein Kommen organisieren. Jetzt müssen wir ein Kommen und Gehen organisieren.“ So fasst Direktorin Barbara Lison zusammen, was sich in der Stadtbibliothek verändert hat.

Seit Montag haben Bremens Büchereien wieder geöffnet – und kaum etwas ist wie vor der Corona-Zwangspause. Ein Beispiel: die Zugangsbeschränkungen. „Wir orientieren uns am Einzelhandel – 20 Quadratmeter, eine Person“, so Lison. In eine kleinere Bibliothek wie in Vegesack dürfen sich zur selben Zeit 15 Besucher aufhalten, in der großen Zentralbibliothek (Am Wall) sind es 100. Aber gleichwohl nur „ein Drittel bis ein Viertel dessen, was normalerweise zu uns kommen kann“.

Markierungen und Körbe

Gesteuert wird der Besucherstrom über Markierungen und – was die Zahl betrifft – mit Körben. Steuern, informieren, auch mal beschwichtigen – das kostet viel Personal. „Wir müssen Menschen sehr lange warten lassen, die Schlange ging schon mal bis auf den Wall.“ Die Bibliotheksbesucher sollen möglichst auch nicht lange bleiben – Zeitungen und Internet gibt es derzeit nicht, Sitze und Sofas wurden weggeräumt. All das „hoffentlich sehr übergangsweise“, so Direktorin Lison.

Starke Nachfrage

Trotz all der Beschränkungen gibt es einen wahren Ansturm, einen Ansturm mit Abstand. An den ersten beiden Tagen wurden in der Zentralbibliothek 10 355 Medien zurückgegeben, in normalen Zeiten wären es 3 000 bis 4 000 gewesen. In allen Bremer Bibliotheken wurden an den ersten beiden Tagen der Neu-Öffnung 14 700 Medien entliehen. Sonst sind es etwa 3000 pro Tag.

„Die Bremer hängen an ihrer Stadtbibliothek“, sagt Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz. Unter den Kultureinrichtungen habe sie „die besten Frequenzzahlen“. Mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln sei das wiederum für die Mitarbeiter eine Herausforderung – „auch für die Stimme“. Für die Info- und Auskunftsplätze der Bibliothek hat die Werkstatt des Theaters Bremen Schutzwände aus Acrylglas gebaut.

Museen öffnen wieder

Abstand – das ist auch das große Thema in den Bremer Museen, die jetzt wieder öffnen. Das Übersee-Museum zum Beispiel ist ab Donnerstag, 7. Mai, wieder offen. „Wir haben mit zwei Lichthöfen und kaum geschlossenen Räumen gute Voraussetzungen, um die geforderten Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können“, sagte eine Sprecherin. Vorträge und Führungen gibt es bis auf Weiteres nicht.

Das Focke-Museum öffnet am Donnerstag unter anderem die Dauerausstellung und das Schaumagazin für (maskierte) Besucher. Die Sonderausstellung „Mein Name ist Hase“, Haus Riensberg, die Wissenswerkstatt Archäologie im Eichenhof, das Haus Mittelsbüren und die Oberneulander Windmühle bleiben noch geschlossen. Das Universum braucht als Mitmachmuseum bis zu einer Wiedereröffnung noch Vorbereitungszeit. Einige Exponate könnten wohl noch nicht wieder angeboten werden, sagte eine Sprecherin. Dazu zähle die „Tastgalerie“ – ein abgedunkelter Raum, der von den Besuchern von oben bis unten berührt wird.