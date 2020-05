Corona-Krise: Smarte Lösung für Restaurantbesuche

Bremen Die Weichen sind gestellt. Die Bremer Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen spätestens am 18. Mai wieder öffnen. Doch alles wird anders. Die Gastronomen dürfen nur die Hälfte ihrer Plätze belegen. Hygiene- und Abstandsvorschriften müssen eingehalten werden. Und die Politik hat eine Reservierungspflicht angeordnet und fordert die Nachverfolgbarkeit von Daten zur Infektionseindämmung.

Der Software-Anbieter Digital Guest Solutions (DGS), ein Tochterunternehmen der Bremer Veranstaltungsagentur Joke Event AG, hat ein Online-Reservierungs-Tool entwickelt, das den Restaurantbesitzern den Weg zurück in eine neue Normalität erleichtern will. „Safe the Table“ soll Gas­tronomen und Gästen in der Corona-Zeit kostenfrei zur Verfügung stehen, sagt Joke-Gründer und Vorstand Christian Seidenstücker.

Er spricht von einer „smarten Lösung“, die minutenschnell umsetzbar sei. Über die Internetseite von „Safe the Table“ oder dann über die Homepage des Restaurants landet der potenzielle Gast bei einem Reservierungsassistenten, so DGS-Gründer Finn Janik. Der Online-Assistent fragt nach Namen, Telefonnummer und Internetadresse, nach der Zahl der Plätze, die reserviert werden sollen, und der geplanten Länge des Aufenthalts. Der Gast erhält dann einen „Boarding-Pass“ mit Buchungsnummer.

Außerdem gibt es eine Art Corona-Tracking. Der Gast kann bei einer Reservierung freiwillig seine Einwilligung dazu erteilen, dass er nach einer Diagnose mit Covid-19 eine entsprechende Meldung über die Plattform abgibt, die dann an alle Nutzer weitergegeben wird, die am selben Tag in jenem Restaurant waren. „Die persönlichen Daten werden absolut vertraulich behandelt und alle Einträge nach einer Frist von 28 Tagen gelöscht“, sagt Janik. „Wir setzen auf Solidarität.“

So weit die digitale Basis. Jetzt müssen die Praktiker ran, die Gastronomen. „Das Tool macht im Vorfeld viel Arbeit weg“, sagt der Bremer Gastronom Barry Randecker („Theatro“, „Meierei“ im Bürgerpark). Jetzt müssen nur noch die Gäste in die neue Gastro-Normalität zurückkehren.