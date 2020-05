Corona-Pandemie: Masken und Schutzanzüge aus China

Bremen Erstmals ist am Wochenende eine Boeing 777 auf dem Bremer Flughafen gelandet, ein echter Riesenflieger. Die Großraumfrachtmaschine aus Shanghai hatte 70 Tonnen einer heiß begehrten Ware an Bord – medizinische Ausrüstung: 500 000 Schutzmasken und 250 000 Schutzanzüge, verpackt in 4 000 Kisten.

Produktion, Einkauf und Transport hatte der Blumenthaler Ortsamtsleiter Peter Nowack mit Freunden und Geschäftspartnern organisiert, um „etwas Gutes für Bremen zu tun“. Das Bremer Unternehmen Transport Overseas Logistics kümmerte sich um den Transport der Ware. Erst einmal musste geprüft werden, ob Bremens Flughafen genug Platz für Start und Landung der Riesen-Boeing hat. Das Entladefahrzeug sei aus Berlin auf einem Tieflader gekommen, so Tim Oltmann von Transport Overseas Logistics.

In China wurde die Ware von Fabriken in der Nähe von Hongkong auf einer fast 1 500 Kilometer langen Route nach Shanghai gebracht. „Vor Shanghai stehen die Laster teilweise in einer 20 Kilometer langen Schlange für die Anlieferung“, sagt Oltmann. Ein Nadelöhr, aber alles habe geklappt.

Das Unternehmen MC Management Consulting hat das Geschäft in fünf Wochen abgewickelt, inklusive Produktion und Auslieferung. Zuletzt habe es aber in China wöchentlich gravierende gesetzliche Änderungen gegeben, so Erich Thomanek von MC Management Consulting. Zunächst sei die Zahl der Anbieter solcher Sicherheitskleidung auf 500 reduziert worden. „Eine Woche später wurde vorgeschrieben, dass solche Schutzkleidung medizinisch zertifiziert sein muss“, so Thomanek. Dann sei die Anweisung gekommen, dass die Zertifizierung erfolgen muss, bevor die Ware verpackt wird. Das Unternehmen kam durch einen Freund der Geschäftsführung dazu, die Produktion und Lieferung zu organisieren.

Dieser ist mit einer Chinesin verheiratet, deren Onkel in China in der Textilindustrie tätig ist. „Man braucht jemanden vor Ort, der die Sprache spricht und politische Entscheidungen einschätzen kann“, sagt Thomanek.

Die Firma wollte die Hilfsgüter eigentlich dem Bund anbieten. Doch der Bund habe nicht reagiert. Blumenthals Ortsamtsleiter Nowack hat den Kontakt zum Senat hergestellt und sagt, er habe sich für die Lieferung verbürgt, die inklusive Transport mit stolzen 6,5 Millionen Euro zu Buche schlägt. „Die Chinesen wollten Vorkasse.“

Bezahlt wird die Ware vom Bremer Corona-Krisenstab. Sie geht an Krankenhäuser und Pflegeheime. „Wir wollen sehen, dass wir einen Rückfluss an Geld kriegen“, sagt Finanz-Staatsrat Henning Lühr. „Wenn es durch Corona einen erhöhten Bedarf gibt, müssen wir es wohl bezahlen.“