Corona: ﻿Ratskeller erfindet die virtuelle Weinprobe

Bremen Zum Wohl! Weingenuss ist eine gesellige Angelegenheit, man kennt das noch aus der Zeit vor Corona. Und jetzt? Jeder trinkt sein Weinchen für sich, um mal eine Gedichtzeile von Sarah Kirsch abzuwandeln. . . Aber ganz so muss es ja doch nicht sein, hat man sich beim Bremer Ratskeller überlegt. Und bietet nun eine Online-Weinprobe mit virtueller Kellerführung an.

Gemeinsames Probieren in virtueller Gesellschaft – man verständigt sich via Insta-gram, das ist die Idee. Weinfreunde, die dabeisein wollen, müssen vorab ein Probierpaket mit dem programmatischen Namen „Zusammen“ bestellen. Wer das bis zum 24. April macht, bekommt sein Paket frei Haus geliefert, ansonsten soll die Bestellung bis zum 30. April im Stadtweinverkauf (Rathaus) abgeholt werden, heißt es beim Ratskeller. Probe und Führung beginnen dann am Freitag, 1. Mai, um 18 Uhr live auf Instagram (Account: „bremer_ratskeller_weinhandel“, Live-Story). Das „Zusammen“-Paket kostet nach Ratskellerangaben 30 Euro. „Instagram-Nutzer ohne das Weinpaket können ebenfalls teilnehmen, müssen dabei allerdings auf das Geschmackserlebnis verzichten“, so eine Sprecherin trocken.

Die virtuelle Probe spielt an drei Stationen des Ratskellers. Im ehemaligen Etikettierraum geht‘s los – und zwar mit einem trockenen 2018er „Grau-Weiss“ von der Nahe. Die zweite Station ist der Flaschenkeller. Dort geht es um einen 2018er Rheinhessen. Rosé (auch trocken). Dritte und letzte Station ist der Gewölbesaal, wo sich alles um einen 2018er Sauvignon Blanc von der Mosel dreht. Ebenfalls trocken, versteht sich. Durch Probe und Programm führt ein Dreier-Team des Ratskellers – Julia Burmester (Führungen), Marcus Wehen (Stadtweinverkauf) und Projektleiter Jan Kampe.