Corona-Verordnung: ﻿Kitas und Grundschulen öffnen wieder

Bremen Ab 12. Juni dürfen in Bremen Kinos, Theater und Konzertsäle aus der dreimonatigen Zwangspause zurückkehren. Voraussetzungen seien unter anderem die Vorlage eines Hygienekonzeptes und die Einhaltung von Mindestabständen. „Die Abstandsregeln sind die harte Vorgabe“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Zudem gelte eine Obergrenze von maximal 200 Personen pro Veranstaltung. Die Besucher müssten Sitzplätze einnehmen, die nur aus wichtigem Grund verlassen werden dürften. Auch Namenslisten seien auszufüllen.

Kitas öffnen Mitte Juni

Ab Montag, 15. Juni, sollen alle Kindertagesstätten in Bremen wieder öffnen. Geplant sei die Rückkehr in einen Betrieb, der Kinder und Eltern hilft, ihren Alltag zu organisieren, sagte Bovenschulte. Laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) befinden sich derzeit 10 000 Kita-Kinder in der Notbetreuung. Und bislang sei kein Ausbruchsgeschehen aus einer Einrichtung gemeldet worden. Daher dürfen ab Montag alle Kinder, die vor dem 13. März einen Betreuungsplatz hatten, ihre Einrichtung wieder besuchen. Der jeweilige Träger garantiert eine Betreuung von 20 Stunden pro Woche, sagte Bogedan. „Unser Ziel ist es, so viel Betreuung zu ermöglichen.“ Individuelle Lösungen sind gefragt, um den Eltern bis zu den Sommerferien – Beginn ist der 16. Juli – ein verlässliches Angebot zu garantieren. Wichtig sei es dabei, dass die Kinder und Betreuer in festen Gruppen blieben und dass es keinen Wechsel zwischen den Gruppen gebe. Eltern sollen einen Mund-Nase-Schutz tragen, wenn sie ihre Kinder bringen und abholen.

Ganze Klassen in Schulen

Ab 22. Juni sollen die Grundschulen nachziehen. Derzeit gibt es dort laut Bogedan Halbgruppenunterricht. Das heißt: Die eine Hälfte einer Klasse geht montags und mittwochs in die Schule, die andere dienstags und donnerstags. Zukünftig soll es wieder „Vollgruppenunterricht“ geben, also die ganze Klasse kommt an vier Tagen zusammen. Jede Lehrkraft erhält die Möglichkeit, Plastikvisiere oder FFP-2-Masken zu tragen. In Bremerhaven sollen die Kinder wegen des Ausbruchsgeschehens in einer Pfingstgemeinde und der aktuell hohen Infektionszahlen später in die Schulen zurückkehren. „Das muss dann der Magistrat entscheiden“, sagte Bogedan.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Derweil hat die Stadtbürgerschaft am Dienstag beschlossen, dass Eltern von Krippen- und Hortkindern von April bis Juli keine Beiträge bezahlen müssen. Grund ist der seit Mitte März eingestellte Normalbetrieb wegen der Corona-Pandemie. Neben den Beiträgen für Kinder unter drei Jahren sowie Hortkindern will der Senat auch auf die monatliche Pauschale für das Mittagessen in Höhe von 35 Euro verzichten. Der Senat rechnet wegen der erstatteten Beiträge mit Kosten von knapp vier Millionen Euro.

Hilfe für Clubs gefordert

Für große Konzert-Events oder andere Großveranstaltungen sowie für Clubs und Bars ist hingegen noch kein Normalbetrieb und auch kein Re-Start in Sicht. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagte, für die Veranstaltungs- und Konzertbranche mit ihren besonders erschwerten Bedingungen, sei es zwingend notwendig, dass die Überbrückungshilfen des Bundes auch über den 31. August gezahlt werden.

„Der Bereich der Konzerte und Bühnen ist nicht nur für die dort arbeitenden Menschen wichtig, sondern trägt erheblich zur Attraktivität der Stadt bei“, sagte Vogt. „Klar ist, dass es ohne entsprechende finanzielle Unterstützung viele Clubs schon bald nicht mehr geben wird.“