Coronavirus: 100 Straftaten bei Kontrollen aufgedeckt

Bremen Leere Straßen, geschlossene Geschäfte, Menschen in häuslicher Quarantäne: Die Corona-Pandemie erstickt das öffentliche Leben in Bremen in großen Teilen. Und genau das ist gewollt, nur so könne die Ausbreitung des Virus verlangsamt werden, sagen Experten. Doch wie gehen Ordnungsamt und Polizei gegen Uneinsichtige vor, was droht bei Verstößen und wie werden die neuen Anordnungen eigentlich angenommen?

Wie kontrollieren Polizei und Ordnungsamt die

Einhaltung der neuen

Allgemeinverfügung ?

Die neue „Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Coronavirus“ ist am Dienstag in Kraft getreten und regelt unter anderem, dass „der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet“ ist. Überwacht wird sie nach Angaben von Karen Stroink, Sprecherin des Innenressorts, unter anderem von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes. Dazu stellte die Behörde auf einen Drei-Schicht-Betrieb um. Kontrollen, so Stroink, würden demnach rund um die Uhr durchgeführt, auch nachts. Auch die Polizei, sagt Sprecher Nils Matthiesen, werde „weiterhin konsequent die Einhaltung dieser wichtigen Beschränkungen überprüfen“ und das im „gesamten Stadtgebiet“.

Wie werden Personen in häuslicher Quarantäne kontrolliert ?

Zur konkreten Vorgehensweise, wie Personen kontrolliert werden, die sich in häuslicher Quarantäne aufhalten müssen, äußerte sich Stroink nicht. Nur so viel: „Das Ordnungsamt überwacht die ausgesprochenen Quarantäne-Anordnungen und nimmt Kontakt zu betroffenen Personen auf.“ Nach Aussage von Betroffenen und Medienberichten wird der Aufenthalt in den eigenen vier Wänden zum Beispiel über Anrufe oder Besuche kontrolliert, wobei der oder die Betroffene durch einen Fensterblick signalisiert, dass er oder sie sich wie angeordnet zu Hause aufhält. Wie viele Personen sich zur Zeit in häuslicher Quarantäne befinden, könne aufgrund der „dynamischen Situation“ nicht beziffert werden, so Stroink.

Welche Verstöße haben Ordnungsamt und Polizei bislang festgestellt ?

Grundsätzlich, sagt Stroink, rechne man damit, dass „die Kooperationsbereitschaft sehr groß sein wird“, gleichwohl stellte die Polizei bei mehreren seit vergangener Woche durchgeführten Kontrollen um die 100 Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz fest. Dabei betrafen die Verstöße vorwiegend Cafés, Imbisse, aber auch Friseur- und Barbiergeschäfte, sagt Matthiesen. In einem Café in Hastedt zum Beispiel stellten die Beamten fest, dass sich im Laden neun Gäste aufhielten, in einer Bar in der Neustadt klebten die Betreiber die Fensterscheiben mit blickdichter Folie ab, wohl um zu verhindern, dass von außen ins Lokal geschaut werden konnte. Zudem stoppte die Polizei öffentliche Fußball- und Basketballspiele. In einer Bar in der Neustadt traf die Polizei zuletzt auf 19 Personen und schloss die Kneipe. Zudem hatten sich in Gröpelingen nach Angaben eines Sprechers sieben Männer einer muslimischen Gemeinde getroffen, um Gesellschaftsspiele zu spielen.

Was droht bei

Verstößen gegen die

Allgemeinverfügung ?

Betreiber von Bars, Restaurants und Clubs müssen bei Verstößen mit „harten Strafen“ rechnen. Das machten sowohl Ordnungsamt als auch Polizei mehrfach deutlich. Wer seinen Laden trotz Verbots öffnet und Gäste bewirtet, müsse nicht nur mit der Schließung des Lokals rechnen – wobei die „Dauer der Schließung vom Ordnungsamt nach eigenem Ermessen festgelegt“ werde, so Stroink – sondern auch mit einem Bußgeld. Personen, die gegen das Kontaktverbot verstoßen, müssten mit Verwarngeldern von 50 bis 150 Euro rechnen, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Je nach Ausmaß können Verstöße aber auch mit Geldstrafen von 5000 Euro belegt werden, im Wiederholungsfall oder bei schwerwiegenden Missachtungen werden bis zu 25 000 Euro fällig. Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) können bei besonders schwerwiegenden oder vorsätzlichen Verstößen auch Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahre verhängt werden.

Andreas Bovenschulte lobte zwar, „wie gut sich die Menschen an die Abstandsregeln“ hielten, betonte jedoch mit Nachdruck: Sollten Verstöße festgestellt werden, würden Polizei und Ordnungsbehörde „nicht zimperlich“ sein.