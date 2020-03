Coronavirus: Schulen und Kitas bleiben länger geschlossen

Bremen Erste Verlängerung: Die Schulen und Kitas im Land Bremen bleiben über das Ende der Osterferien (14. April) bis mindestens 20. April geschlossen. Das geht aus einer Verordnung hervor, die am Freitag vom Senat verabschiedet werden soll und die bisher gültigen Allgemeinverfügungen und eine Verfügung des Bildungsressorts vereint, wie am Montag Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) sagte.

Das bedeute für Schulen nicht, dass die Osterferien verlängert werden, sondern die Beschulung zu Hause fortgesetzt werde. Nach den Ferien endet auch die „Ferien-Notbetreuung“, die in der Stadt Bremen auf Grundschulen begrenzt ist. Die allgemeine Notbetreuung setzt ab 15. April an allen allgemeinbildenden Schulen wieder ein, hieß es.

Die Umsetzung der Bundes-Soforthilfen für Soloselbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler durch die Länder steht. Der Bund hat Haushaltsmittel in Höhe von 50 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsvereinbarung von Bremen mit dem Bund soll unverzüglich unterschrieben werden, damit diese Hilfen den Bremer Unternehmen schnell und unbürokratisch zur Verfügung stehen. Bis jetzt wurden im Landesprogramm fast 8000 Anträge gestellt, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Bremen schaltet die neue Richtlinie zur Umsetzung des Bundesprogrammes am 1. April scharf. Die Soforthilfe dient der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen. Es werden maximal 9000 Euro für Betriebe bis fünf Mitarbeitern und maximal 15 000 für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten für einen Zeitraum von maximal drei Monaten ausgezahlt. Gleichzeitig tritt die neue Landesrichtlinie für Betriebe mit zehn bis 49 Vollzeitbeschäftigten in Kraft. In diesem Programm, das mit 25 Millionen Euro ausgestattet ist, können besagte Unternehmen bis zu 20 000 Euro Zuschuss erhalten.