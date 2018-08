Bremen Bremen steht ein ereignisreicher Samstag bevor. Ab 15.30 Uhr findet im Weserstadion das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96 statt. Das Stadion wird mit etwa 42.100 Besuchern ausverkauft sein. Parallel findet der Christopher-Street-Day in der Bremer Innenstadt statt. Aufgrund der beiden Großveranstaltungen empfiehlt die Polizei allen Autofahrern, den Osterdeich und die Innenstadt großräumig zu umfahren.

Bei der An- und Abfahrt zum beziehungsweise vom Weserstadion ist mit Verzögerungen und Behinderungen zu rechnen, warnt die Polizei. Die Parkplätze am Weserstadion stehen nur für Berechtigte mit entsprechendem Parkausweis zur Verfügung. Darum empfiehlt die Polizei, den mit Autos anreisenden Zuschauern nachdrücklich, den angebotenen Park+Ride-Verkehr, der vom Hemelinger Hafendamm aus zum Stadion geführt wird, in Anspruch zu nehmen.

Weiterhin gilt: Der Osterdeich wird für Privatfahrzeuge zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Darüber hinaus wird wieder das „Park+Ship“ vom Stadtwerder zum Weserstadion angeboten. Auf dem Stadtwerder stehen kostenlose Parkplätze für Zuschauer des Fußballspiels zur Verfügung. Die Sielwall-Fähre bringt die Besucher zügig über die Weser.

Warnung vor Autoaufbrüchen

Die Polizei weist auch darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen kommt. Die Fahrer werden daher dringend gebeten, keine Wertgegenstände, insbesondere keine Navigationsgeräte, in ihren Wagen zu lassen.

Das Ordnungsamt hat für die Partie ein Fanmarschverbot verfügt. Die Polizei Bremen richtet wieder einen Shuttle-Service ein, der die Gäste vom Nordausgang zum Weserstadion bringt. Auch die bewährten Sichtschutzzäune entlang des Stadions kommen wieder zum Einsatz, teilt die Polizei mit.

CSD in der Innenstadt

Der diesjährige Christopher-Street-Day beginnt um 14.30 Uhr mit einer Demonstration durch die Innenstadt. Die 6000 erwarteten Teilnehmer durchlaufen die Straßen Am Wall, Ostertorstraße, Domsheide, Am Brill, Hauptbahnhof, Herdentor, Goetheplatz/Am Wall. Dort beginnt ab 17 Uhr eine Kundgebung.

Die Straßen entlang des Aufzuges werden vorübergehend gesperrt, sodass es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Straße Am Wall wird in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr gesperrt. Die Ostertorstraße im Bereich Goetheplatz etwa von 16 bis 21 Uhr.

Allen Autofahrern wird dringend empfohlen die genannten Bereiche zu meiden und weiträumig zu umfahren.