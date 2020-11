Dachverband der Feuerwehr will Konsequenzen

Bremen Nach der Aufdeckung offenbar rechter und frauenfeindlicher Strukturen in der Bremer Feuerwehr hat der Deutsche Feuerwehrverband mit Sitz in Berlin personelle Konsequenzen gefordert. „Solche fragwürdigen Mitglieder haben in der Feuerwehr nichts zu suchen“, sagte am Mittwoch Vizepräsident Hermann Schreck. Es gehöre unabdingbar zur DNA der Feuerwehr, dass sie allen Menschen ungeachtet von Geschlecht, Herkunft, Religion oder Hautfarbe gleichermaßen helfe.

Wenn klar werde, dass rassistische Überzeugungen zutage träten, dann müsse „ganz klar ein Schlussstrich gezogen werden“. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hatte am Dienstag über rechtsradikale und rassistische Chats sowie über frauenfeindliche und sexistische Vorfälle und Mobbing in der Bremer Feuerwehr informiert. Außerdem setzte er eine Sonderermittlerin ein.