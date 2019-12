Bremen Wenn Darts-Fans „Ally Pally“ hören, sind sie aus dem Häuschen. Denn: Im „Alexandra Palace“ in London, kurz „Ally Pally“, kämpft unter dem Jubel der Zuschauer derzeit die Crème de la Crème der Darts-Szene bei der Weltmeisterschaft. Das WM-Finale steigt am Neujahrstag. Darts hat inzwischen eine riesige Fangemeinde. Und die darf sich freuen: Die Cracks der Szene kommen am 5. Dezember 2020, 18 Uhr, zur „Bremen Darts Gala“.

In einem Jahr wird die pfeilschnelle Elite zum ersten Mal an der Weser zu Gast sein bei der ersten „Bremen Darts Gala“ in der Stadthalle (ÖVB-Arena). So können sich die Cracks auf die kurz darauf anstehende Weltmeisterschaft in London vorbereiten. Alle Teilnehmer der Gala gehören zur absoluten Weltspitze, sagte eine Sprecherin des örtlichen Veranstalters Revue. Angeführt wird das Starterfeld vom dreimaligen Weltmeister „Mighty“ Michael van Gerwen, der seit 2014 regelmäßig zum Jahresende an der Spitze der Weltrangliste überwintert.

Auch in diesem Jahr steht der Niederländer wieder oben beim „PDC Order of Merit“. Bei Turnieren geht er stets als einer der Favoriten ins Rennen. Mit dem aktuellen Weltranglistenzweiten und Weltmeister von 2018, Rob Cross (England), sowie dem aktuellen Weltranglistendritten und Shootingstar der Szene, dem Waliser Gerwyn Price, haben auch die beiden größten Konkurrenten von van Gerwen für das Event in Bremen zugesagt und möchten ihm an der Weser den Sieg streitig machen.

Damit aber noch nicht genug, denn auch einer der schillerndsten Spieler der Darts-Szene wird im Dezember 2020 mit von der Partie sein. Peter „Snakebite“ Wright, bekannt für seine verrückten Outfits und den berühmten Irokesenschnitt, wird ebenfalls in Bremen antreten. Die Karten werden um die 30 Euro kosten.