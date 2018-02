Bremen Auf dem Weg zur Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags ist Bremen einen Schritt weitergekommen. Mehr als zwei Drittel der Abgeordneten der Bürgerschaft sprachen sich am Mittwoch für den Reformationstag am 31. Oktober als arbeitsfreien Tag aus. Damit unterstützten sie einen Antrag der CDU-Fraktion, die sich darin auf die Bedeutung des jüdisch-christlichen Erbes berief. „Die Gedanken der Reformation, die Freiheit des Einzelnen, die Solidarität mit anderen, aber auch die Toleranz gegenüber Menschen anderer Herkunft und anderen Glaubens, sind eine gute Kultur, an die sich zu erinnern lohnt“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Röwekamp.

Die Menschen in Bremen hätten einen zusätzlichen Feiertag verdient, so Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). „Ich würde mich freuen, wenn wir in Bremen einen weiteren Feiertag bekommen in Abstimmung mit den anderen norddeutschen Ländern.“ Unter allen Vorschlägen sei zum Reformationstag die größte gesellschaftliche Zustimmung zu erwarten.

Kritik kam von Linken und Grünen. Schon heute seien sechs von neun Feiertagen in Bremen christlich gebunden, da brauche es nicht noch einen, sagte Linken-Abgeordnete Kristina Vogt. 50 Prozent der Bremer seien konfessionslos, daher sei der Reformationstag „kein Feiertag, der verbindet“, so Maike Schaefer von den Grünen. Zwei Anträge der Linken, in denen sie den Internationalen Frauentag am 8. März und den Tag der Befreiung am 8. Mai als neue Feiertage vorschlugen, fanden allerdings keine Mehrheit.

Beschlossene Sache ist der neue Feiertag am 31. Oktober damit noch nicht. Der Landtag muss sich in einigen Wochen in Zweiter Lesung erneut mit der Gesetzesänderung befassen. Mehrere Abgeordnete sprachen sich dafür aus, erst abzustimmen, wenn im Nachbarland Niedersachsen Klarheit über die Einführung eines neuen Feiertags herrsche. Dort befasst sich der Landtag frühestens im April mit dem Thema.

Hauptgrund für die Initiative ist das Ungleichgewicht bei der Anzahl der Feiertage zwischen Nord- und Süddeutschland. Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen gehören mit nur neun gesetzlichen Feiertagen im Jahr bundesweit zu den Schlusslichtern. Spitzenreiter Bayern hat 13 Feiertage. Auch die anderen norddeutschen Bundesländer planen daher, noch in diesem Jahr einen zusätzlichen Feiertag einzuführen. Die erste Entscheidung für den Reformationstag soll bereits am Donnerstag in Schleswig-Holstein fallen.