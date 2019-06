Bremen „Bremen hat ein Herz aus Stahl. Stahl ist Zukunft.“ Mit diesem Schlachtruf versammeln sich am Dienstag um fünf vor zwölf rund 1500 Mitarbeiter des Stahlwerks Arcelor-Mittal auf dem Marktplatz. Sie demonstrieren gegen eine Erhöhung des Stahlimports und fordern, dass auf Importstahl CO²-Abgaben gezahlt werden sollen.

Der Vorstandsvorsitzende Reiner Blaschek klagt über unfaire Wettbewerbsbedingungen und fehlende Unterstützung seitens der EU-Kommission und der Bundesregierung. Der Grund: Arcelor-Mittal und andere deutsche und europäische Standorte kaufen Zertifikate für entstehende CO²-Emissionen, anders als Stahlerzeuger in China, Russland oder der Türkei. Wenn nichts passiere, würde sich die Situation am 1. Juli verschärfen. Denn dann soll die Importquote für Stahl seitens der EU um fünf Prozent erhöht werden. Die Steigerung müsse ausgesetzt werden.

„Arcelor-Mittal stellt sich der Herausforderung des Klimawandels. Wir verpflichten uns, den CO²-Ausstoß um 25 Prozent zu verringern“, sagt Blaschek. Das soll in den nächsten zehn Jahren passieren. Man arbeite daran, Stahl bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Solche Anstrengungen würden die Hersteller von Importstahl nicht machen. „Dafür sind enorme Investitionen in Technik nötig. Die Politik liefert die nötigen Rahmenbedingungen nicht.“

Klaus Hering, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Arcelor-Mittal, betont, man wolle keine Subventionen. „Wir wollen den Schutz des europäischen Marktes. Es ist ein Witz, dass dreckiger Stahl nach Europa kommt, und wir zahlen Abgaben auf unseren Stahl“, so Hering. Auf Importstahl solle an der Grenze eine CO²-Abgabe erhoben werden. Das Geld solle in Forschung für klimaschonende Stahlproduktion fließen.

Die Redner des Werks bekommen auf der mobilen Bühne Besuch: Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer und Kristina Vogt von den Linken sind da und schließen sich der Forderung an. Das Bundeswirtschaftsministerium solle die Weichen dafür stellen, dass Techniken für klimaschonende Stahlproduktion entwickelt werden. „Ich bin überzeugt, dass wir dafür sorgen, dass die Stahlproduktion in Bremen weiter möglich ist und modernisiert wird“, so Sieling. Das freut Azubi Daniel Mielke aus Bremen, Industriemechaniker im ersten Lehrjahr. Er hat seinen Wunschjob gefunden und findet Umweltschutz wichtig. „Ich hoffe, die Leute verstehen, dass es um die Umwelt geht und dass sie unseren Stahl kaufen.“