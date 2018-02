Bremen Unbekannte sind am Freitag in eine Jugendherberge in der Bremer Innenstadt eingestiegen und haben dabei unter anderem auch das Hörgerät eines zehnjährigen Jungen mitgehen lassen. Das teilt die Polizei Bremen mit.

Demnach drangen die Täter im Laufe des Freitags in zwei Zimmer ein. Und erbeuteten neben dem Höergerät auch das Tablet einer 61 Jahre alten Frau. Diese konnte ihr Gerät orten. Nach einer Wohnungsdurchsuchung bei einem Käufer konnte das Gerät von der Polizei gefunden und der Frau wieder ausgehändigt werden.

Anders verhält es sich mit dem Hörgerät: Dieses ist speziell für den zehn Jahre alten Jungen und seinen Bedürfnissen angefertigt. Fremde Personen können dieses Gerät nicht nutzen. Der Zehnjährige ist ohne dieses Hörgerät zum momentanen Zeitpunkt taub.

Hinweise auf den Verbleib nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen. Die Polizei warnt vor dem Ankauf. Ein möglicher Käufer mache sich selbst strafbar und könne wegen Hehlerei belangt werden.