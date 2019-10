Bremen Einen schnellen Fahndungserfolg hatte am Montagmorgen die Polizei in Bremen. Am vorherigen Abend um 18.30 Uhr wurde den Beamten ein Diebstahl im Breitenweg gemeldet. Der 25-Jährige Betroffene meldete, dass seine Geldbörse aus seinem aufgebrochenen Auto entwendet worden sei.

Dabei wurde der Täter aber durch eine Überwachungskamera in der Nähe gefilmt. Als die Polizisten das Bildmaterial sichteten, konnten sie den 39-Jährigen deutlich beim Aufbrechen des Autos erkennen.



Am frühen Montagmorgen um 3.30 Uhr wurde der Mann auf dem Bahnhofsplatz erkannt. Eine Polizeistreife konnte ihn einige Minuten später stellen und vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.