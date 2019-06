Bremen Die Geschichte des Doventors führt weit zurück in Bremens Historie. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts war es entstanden – als das Stephaniviertel in die Befestigungsanlagen, in den Bereich der Altstadt einbezogen wurde. Der Name bedeutet „taubes Tor“, sprich: es gab hier keinen direkten Anschluss an Bremens Hauptverkehrswege (und an die Wege ins Umland). Doch davon soll jetzt nicht die Rede sein, sondern von der Doventorsmühle. Die ist längst verschwunden – und damit heute Thema unserer gleichnamigen Serie.

In Bremen gibt es eine ganze Reihe von Mühlen, viele davon gelten als Wahrzeichen und stehen unter Denkmalschutz. Die Wall-Mühle zum Beispiel, die bis 1947 als Getreidemühle in Betrieb gewesen ist. Oder die Oberneulander Mühle (Station 43 der Niedersächsischen Mühlenstraße). Oder die 1803 errichtete Arberger Mühle, in der noch in den 60ern Getreide gemahlen wurde.

In früheren Zeiten aber, da gab es noch viel mehr Mühlen in Bremen. Zum Beispiel – eben – die Mühle am Doventor. Die Geschichte der Bremer Mühlen, sie beginnt in der Mitte des 13. Jahrhunderts – allerdings nicht mit Wind-, sondern mit Wassermühlen. „Die Wassermüller hatten auch das Fischereirecht im Bereich der Weserbrücke. Sie legten unter anderem Fischkörbe an der Schlachte aus“, heißt es im „Großen Bremen-Lexikon“ des Historikers Herbert Schwarzwälder (1919 bis 2011).

Windmühlen gibt es in Bremen seit dem 14. Jahrhundert, sie wurden auf Dünenhügeln und Stadtwällen errichtet – womit wir wieder am Doventor angekommen sind. Im 16. Jahrhundert wurde hier der Giebel des Torhauses entfernt. Wenig später kam eine Windmühle auf den Torturm. In einer Bremer Stadtansicht aus der Mitte des 16. Jahrhunderts („Weigelscher Plan“, ein Holzschnitt) ist die Mühle gut zu erkennen.

Diese Mühle verschwand zum Ende des 17. Jahrhunderts. Die Toranlage wurde 1803 abgebrochen. In jener Zeit wandelte Bremen seine nicht mehr benötigten Bastionen und Befestigungsanlagen in einen großen Park – die Wallanlagen – um.

Schon im 18. Jahrhundert – im Jahr 1730 nämlich – hatte der Müller Conrad Beken auf einem Hügel die (neue) Doventorsmühle gebaut. Vom Typus her war es eine damals ganz moderne Holländerwindmühle. Im 19. Jahrhundert übernahm Bremen die Mühle. Im Ersten Weltkrieg verlor sie ihre Flügel – 1925 bekam sie neue. Da war die Mühle am Doventor längst auch ein beliebtes Ansichtskartenmotiv.

Bis in die Mitte der 20er Jahre lag hinter dem Mühlenhügel der Doventorsfriedhof. Er war zwar schon anno 1875 geschlossen worden. Die Gräber aber wurden erst in den Jahren 1924/25 entfernt. Auf dem Areal im Schatten der Mühle legten die Bremer zunächst Sportplätze an. 1931 wurde hier dann das Arbeitsamt gebaut. Nach den Bombenschäden des Zweiten Weltkriegs wurde es ab 1946 wieder aufgebaut.

Nicht wieder aufgebaut wurde die Doventorsmühle. Sie war durch einen Bombenangriff am 20. Dezember 1943 zerstört worden. Von ihr geblieben ist ein Mühlstein. Er ist heute in den Wallanlagen zu finden.