Bremen Die Sonne brennt, die Stimmung ist angespannt, im Hintergrund läuft „Hells Bells“ von AC/DC. Schneewittchen und ihre 20 Zwerge sind konzentriert. Gleich starten die Vorläufe über die Sprintdistanz, um sich für die diversen Klassen im weiteren Verlauf zu qualifizieren.

Beim 16. Bremer Drachenboot-Cup auf dem Werdersee traten am Wochenende 52 Fun-, Betriebssport und Sportteams in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an. Auf Distanzen über 250, 500 und 2000 Metern lieferten sich die Teams spannende Wettkämpfe. Jedes Team bestand aus 20 Paddlern, einem Steuermann und einem Trommler.

„Durch die hervorragenden Wetterbedingungen samt Ostwind ist sogar ein neuer Streckenrekord möglich“, sagte Katja Riemer, Pressesprecherin des Bremer Drachenboot-Cups. Es gebe zwar Teams, die mehrmals die Woche trainieren, aber eigentlich seien alle zum Spaß hier, versicherte die 40-Jährige.

Organisiert wurde die größte Drachenbootveranstaltung der Metropolregion von den „Bremer Draggstars“, der Breitensportabteilung des Bremer Sport-Clubs. Wie jedes Jahr hatten sich viele Teams aus Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern angemeldet. Auch Betriebssportgruppen waren dabei: Aus Bremen nahmen der Gewoba, Arcelor Mittal und die Klinikholding Gesundheit Nord teil.

Neben Ausdauer und Kraft, waren auch Kreativität bei der Kostümierung und Namensgebung gefordert. Schneewittchen mit ihren 20 Zwergen vom Team „Freizeitsportler“ trafen auf „De Döspaddels“, das Team „Blasensprung“, die „Hai-Light-Dragons“ und die „Thekenbeißer“. „Kostüme, Choreographien und Schlachtrufe gehören dazu und machen aus dem Drachenboot-Cup ein echtes Sport-Event“, sagte Riemer. „Als Teilnehmer muss man nicht unbedingt paddeln können“, so Riemer.

Der Zeitplan war streng und die Logistik enorm. Am Samstag traten die Teams im Zehn-Minuten-Takt gegeneinander an. Zum Abschluss des ersten Renntags gingen alle Teams in Verfolgungsrennen über 2000 Meter an den Start. Am Sonntag ab 10 Uhr traten die Sportteams gegeneinander an. Sobald das Sport-Event zu Ende war, starteten die Vorbereitungen für das nächste Jahr. Riemer: „Wir brauchen ein Jahr Vorlauf, um die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Die Infrastruktur für 1300 Leute auf einer grünen Wiese bereitzustellen, dauert eben.“