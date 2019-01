Bremen „Die Eiswettprobe am Punkendeich läuft wie gewohnt ab und beginnt pünktlich um 12 Uhr.“ So weit, so klar. Eiswettpräsident Dr. Patrick Wendisch spricht, man ahnt‘s, vom alljährlichen Spektakel am Dreikönigstag, am Sonntag, 6. Januar.

Dann geht‘s am Osterdeich, Höhe Sielwall, wieder rund – mit frechem Schneider, drei Königen und Eiswettpräsidium. Tausende von Zuschauern verfolgen das traditionelle Schauspiel – bei gutem Wetter jedenfalls. Fließt die Weser oder ist sie zugefroren? Um diese Frage wird es wieder gehen.

Die Antwort wollen wir an dieser Stelle schon einmal verraten. Die Weser, sie fließt. Der vorlaute und unpünktliche Schneider (der Schauspieler Peter Lüchinger von der Bremer Shakespeare-Company) mit dem stimmungsvoll dampfenden Bügeleisen kann also die Weser aller Voraussicht nach einmal mehr nur mit der Hilfe der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) trockenen Fußes überqueren.

Die Weser, sie friert ja schon seit langer Zeit nicht mehr zu. Flussbegradigungen und Klimawandel spielen da eine Rolle. „Geiht“ die Weser oder „steiht“ sie? In den Gründungstagen der Eiswette von 1829 war das noch nicht so klar. Und die Frage war von Interesse, weil die Antwort Auswirkungen auf Schifffahrt und Handel hatte.

Heute sind mehr die Auswirkungen der Politik Thema bei der Eiswettprobe. Da gibt es manches Wortgefecht zwischen den Beteiligten – neben dem Eiswettschneider und dem Eiswettpräsidenten beispielsweise der Medicus Publicus und der Notarius Publicus, die medizinisch und juristisch das letzte Wort haben.

„Das Präsidium der Eiswette, die Novizen und Pagen sowie die Heiligen Drei Könige erwarten den Schneider, der zunächst gewogen wird“, heißt es auf der Homepage der Eiswette über den Beginn des Spektakels. Und da fangen die Probleme auch schon an. Offiziell genau 99 Pfund darf er wiegen, der Schneider. Und wie man das hinkriegt – das ist alle Jahre wieder eine ebenso unterhaltsame wie hanebüchene Angelegenheit.

Vor allem der Notarius Publicus (der CDU-Politiker und Jurist Thomas Röwekamp) muss hier ganz genau darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und das wird es. Denn die Eiswettprobe „läuft wie gewohnt ab“, hat der Präsident ja versprochen.