Bremen Beamte der Bundespolizei sind zurzeit unter anderem in Bremen im Einsatz und durchsuchen Wohnungen wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern. Der Einsatz erfolgt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen. Auch in zwei anderen Orten in anderen Bundesländern würden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, teilte die Bundespolizei am Mittwochmorgen mit.

Im Verlauf des Tages wird die Polizei Näheres zu der Aktion mitteilen.