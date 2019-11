Bremen Die Bremer Innenbehörden haben den rechtsextremistischen Verein „Phalanx 18“ verboten und aufgelöst. Der Verein sei der nationalsozialistischen Ideologie verhaftet und habe versucht, seine verfassungsfeindliche Ideologie mit aggressiv-kämpferischen Mitteln durchzusetzen, teilte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Mittwoch zur Begründung mit. In Bremen wurden im Zuge des Verbots am Mittwochmorgen drei Wohnungen und in Niedersachsen eine weitere Wohnung durchsucht.

Der Verein war den Angaben zufolge unter anderem an gezielten Provokationen und kämpferischen Handlungen beteiligt. Zudem habe der Verein umfangreich für rechtsextremistische Musik sowie für verbotene Veranstaltungen geworben. Weitere Informationen wollte die Innenbehörde im Laufe des Tages bekanntgeben.