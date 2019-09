Bremen Schnell auf die Schliche gekommen sind Mitarbeiter der Polizei Bremen dem Besitzer einer größeren Menge Drogen, die in einer Sporttasche transportiert worden waren. Das teilt die Polizei mit.

Die Sporttasche war schon am Dienstagabend in einer Straßenbahn gefunden und bei der Fahrerin abgegeben worden. Sie brachte die Tasche dann am nächsten Morgen in das Fundbüro der Bremer Straßenbahn AG in der Balgebrückstraße.

Einer Mitarbeiterin dort fiel sofort ein ungewöhnlicher und starker Geruch auf. Als sie die Tasche öffnete, entdeckte sie in zwei Plastiktüten eine ihr nicht bekannte Substanz und alarmierte die Polizei. Außerdem fand sie noch ein Portemonnaie mit dem Personalausweis eines 59-Jährigen aus Braunschweig.

Bei der späteren Untersuchung durch die Polizei bestätigte sich der Verdacht: Bei der Substanz handelte sich um eine größere Menge Heroin. Der 59-Jährige wurde durch Einsatzkräfte der Polizei Braunschweig an seiner Wohnadresse angetroffen und festgenommen. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor.