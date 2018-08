Bremen Ungebetener Gast im Wohnzimmer: Am frühen Dienstagmorgen fand eine 53-jährige Bremerin in Bremen-Mitte einen schlafenden Einbrecher in ihrer Stuber. Gegen 5.25 Uhr weckte ein ungewohntes Geräusch die auf dem Sofa schlafende 53-Jährige auf.

Als sie das Licht einschaltete, entdeckte sie einen unbekannten Mann, der auf ihrem Wohnzimmerboden schlief. Der 43-jährige Einbrecher ist durch ein Fenster in die Wohnung der Bremerin eingedrungen. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte weckten den schlafenden Täter auf und legten ihm Handschellen an. In seinen Hosentaschen befand sich diverses Diebesgut.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen erließ ein Haftrichter noch am selben Tag einen Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde der Justizvollzugsanstalt übergeben.