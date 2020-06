Einzelhandel: Deo und Windel statt Kleid und Anzug

Bremen Sögestraße, Ecke Lloyd­passage – eine Adresse, die im Herzen der Stadt liegt und zudem zwei Top-Lagen verbindet. Bis Ende 2018 war hier das Fachgeschäft Roland-Kleidung zu finden. Ein Bremer Traditionshaus für Damen- und Herren-Mode, eröffnet 1950. Am Ende, so hieß es 2018, habe das Geschäft keinen Gewinn mehr abgeworfen. Der Eigentümer entschloss sich, das Gebäude zu sanieren und andere Mieter zu suchen.

Neue DM-Filiale

Wo es einst Kleider und Anzüge gab, gibt es bald Deoroller, Duschgel und Windeln. Das nach eigener Darstellung auf Vermietung und Verkauf von Einzelhandelsimmobilien in Fußgängerzonen spezialisierte Osnabrücker Maklerbüro „Projekt 1A“ meldet, die Drogeriemarktkette DM gehe als Ankermieter ins Erdgeschoss des ehemaligen Roland-Modehauses. „Das Gebäude mit seiner dominanten Solitärstellung bildet das Entree zur Lloyd­passage und das Herzstück der Haupteinkaufsstraße Sögestraße, der frequenzstärksten Fußgängerzone in Bremen“, sagt der Makler weiter.

Das DM-Ladenlokal mit etwa 600 Quadratmetern Verkaufsfläche werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 eröffnet, so die Auskunft. „Das Projekt läuft parallel zu den Plänen der Zech-Gruppe, die das gesamte Areal rund um das Parkhaus Mitte entwickeln möchte“, fügte eine Sprecherin an.

Das Maklerbüro ist auch für einen weiteren Neuzugang in der Bremer Innenstadt verantwortlich. Das Brautmodengeschäft „Gold Couture Bremen by Mi-Jolie“ werde „noch in diesem Jahr“ aus der Reeder-Bischoff-Straße in Vegesack in die Hutfilterstraße ziehen.

Die Ladenfläche an der Hutfilterstraße 12–14 ist etwa 660 Quadratmeter groß. Bisher war hier der Herrenausstatter Bruns zu finden. „Gold Couture Bremen by Mi-Jolie“ präsentiert dort „hochwertige Braut- und Abendmode für Damen und Herren“, so das Unternehmen. „Hierfür eignet sich die 20 Meter lange Schaufensterfront mit bodentiefen Fenstern optimal.“

„Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Einzelhandelsbereich können wir immer nur betonen, dass die Lage ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg bei Einzelhändlern ist“, sagt Johanna Jurczyk, Immobilienmanagerin bei „Projekt 1A“. „Es freut uns, dass in Zeiten der Corona-Pandemie auch positive Entwicklungen in den Innenstädten zu beobachten sind.“

City Galerie öffnet wieder

Apropos Innenstadt: Die City-Galerie hat nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Bis zum 20. Juni ist die Fotoausstellung „Bremens Blaue Stunde – Bremen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang“ mit Arbeiten des Bremer Fotografen Jens Hagens nun noch zu sehen – und zwar in den Räumen Am Wall 153–156. Im März war die Schau vorzeitig geschlossen worden. „Es wäre schade gewesen, sie so enden zu lassen“, sagt Kurator Achim Breitkopf. Denn die Ausstellung habe immer viele Besucher angezogen. Zu sehen ist sie nun noch Donnerstag und Freitag in der Zeit von 11 bis 18 Uhr und eben Samstag, 20. Juni, 10 bis 14 Uhr.