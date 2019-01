Bremen Das Ergebnis der Eiswettprobe 2019 stand eigentlich vorher fest: Die Weser geiht – für jeden sichtbar. Wieder entschied die Wurfprobe, der Schneider nahm stattdessen wieder einmal ein Schiff der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen, um mit dem heißen Bügeleisen über die Weser zu fahren. Aber besonders war: Die Eiswettprobe ist 190 Jahre alt und würdigte zudem die zehn Jahre älteren Bremer Stadtmusikanten.

Dafür sind Doppelrollen bei der Aufführung verteilt worden. Der Schneider (Peter Lüchinger) trägt ein Eselshaupt auf dem Kopf. Die anderen Stadtmusikanten werden von den Heiligen Drei Königen gespielt – als Doppelrollen. Rund 2000 Zuschauer am Osterdeich sehen die Vorführung und schmunzeln dezent, aber recht kontinuierlich.

Der Esel, also der Schneider, beklagt, dass die Welt von „einem Esel mit Föhnfrisur“ regiert werde und fordert eine UN-Sondersitzung zum Schutz der echten Esel. Außerdem beteuert er, man hätte viele Eseleien in Bremen verhindern können, wenn man ihn doch nur gefragt hätte.

Die Könige besingen ihre Doppelrolle: „Wir ziehen seit 200 Jahren durch die Lande, vertrieben so manche Räuberbande.“ Dennoch bezweifelt der Notarius Publicus, dass die drei tierischen Könige eine Arbeitserlaubnis in Bremen haben. Die Heiligen Drei Könige drohen zu gehen, zur großen Sorge des Esels: „Sie machen sich aus dem Staub, so wie der HSV. Jetzt gibt es kein Nordderby mehr.“ Dann sollen sie doch eine Aufgabe übernehmen: über die Weser gehen, denn der Schneider weigert sich. Die Ablehnung dieses Vorschlags besingen die Könige mit einer bekannten Schlagermelodie: „Wunder gibt es immer wieder. Auch bei Euch in Bremen können sie geschehen. Aber übers Wasser werden wir nicht gehen.“

Der Schneider hält die eigentliche Probe des Tages, ob die Weser nun gefroren ist, generell für überflüssig. „Solche Wunder gibt es nicht mehr. Seid Ihr auch so ein Präsident, der Wetter und Klima nicht unterscheiden kann?“, meckert der Schneider den Präsidenten der Eiswette, Patrick Wendisch, an.