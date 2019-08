Bremen Als Bereicherung für ihr Leben erlebt Andrea Koch das Gastfamilienprogramm der Jacobs-Universität, wie sie sagt. Auf Einladung ihres Paten Lalit Singh war die Bremerin im Himalaya. Die 56-Jährige konnte es in Nepal kaum glauben: War das wirklich „ihr“ Lalit, der sonst so zurückhaltende Student der Jacobs-Universität? Souverän stand er auf der Bühne des Nami College in Kathmandu und moderierte den „Everest-Hackathon“ – Nepals größter Wettbewerb von Programmierspezialisten, der von Lalit ins Leben gerufen worden war. „Er kam aus sich heraus, er war in seinem Element – das war beeindruckend zu sehen“, erzählt Andrea Koch.

Im Spätsommer 2015 hatte sie Lalit Singh im Rahmen des Gastfamilienprogramms der Grohner Uni kennengelernt, in dem Familien und Einzelpersonen eine Patenschaft für einen Studenten übernehmen. „Lalit sprach damals noch nicht fließend Englisch, er war eher ruhig“, erinnert sich die 56-Jährige. Sie veranstaltete Spieleabende mit der Familie, kochte gemeinsam oder besuchte die Großeltern der Familie Koch. „Der Gedanke für den ,Hackathon‘ ist auf unserem Sofa gereift“, sagt Andrea Koch. Vergangenes Jahr erhielt Lalit seinen Bachelorabschluss in Computerwissenschaften und lud seine Gasteltern zu einem Besuch in seinem Heimatland ein. Zwei Wochen verbrachten Koch und Gastvater Christoph Paul diesen Sommer in Nepal, bereisten das Land, besuchten den „Hackathon“, wohnten bei der Familie eines Freundes von Lalit. „Die Gastfreundschaft in Nepal ist unheimlich beeindruckend. Die Leute geben ihr letztes Hemd, obwohl sie selbst nicht viel haben“, erzählt Koch. Ein wunderschönes Erlebnis sei die Reise gewesen, betont sie.

Lalit ist keineswegs ihr erster Gaststudent. Seit zehn Jahren engagiert sich die Erzieherin und Mutter zweier Kinder beim Gastfamilienprogramm der Jacobs-Uni. „Ich fand es schon immer spannend, über den eigenen Tellerrand hinauszugucken. Die eigene Umgebung kennt man ja sehr gut.“ Studenten aus Rumänien, China, Saudi-Arabien und Pakistan hat sie durch das Studium begleitet, sie sind auf der ganzen Welt verteilt. Der Kontakt ist zu allen geblieben. „Zu allen verbindet uns ein intensives Verhältnis“, sagt Koch. Die Studenten gingen besonders respektvoll miteinander um, „das hat mich schon immer beeindruckt“.

Um eine Patenschaft für einen Studenten der Jacobs-Uni zu übernehmen, braucht es ein wenig Zeit, Grundkenntnisse in der englischen Sprache und Aufgeschlossenheit. Am Dienstag, 20. August, 18.30 Uhr, findet eine Infoveranstaltung über das Gastfamilienprogramm an der Uni in Grohn (Conrad Naber Lecture Halle) statt. Weitere Infos unter „www.jacobs-university.de/08202019-infoabend-host-family-program“.