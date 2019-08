Bremen Das Grundprinzip intelligenter Wohnumgebungen ist es, technische Systeme überall dort im Haus zu installieren, wo sie gebraucht werden. Doch daran hapert es noch. Im Projekt „Con-Text“ entwickelt ein Konsortium unter Koordination des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen eine nutzerfreundliche und intuitive Technologie für smarte Textiloberflächen. Diese smarten Oberflächen sollen die Wände und Böden im Wohnbereich für die kabelbasierte Stromversorgung und Kommunikation nutzbar machen, wie es heißt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das „Con-Text“ mit 2,9 Millionen Euro.

Dank des sogenannten „Internets der Dinge“ (IOT) lassen sich Wohngegenstände heute so miteinander vernetzen, dass sie Technikbegeisterten den Alltag erleichtern. In der Regel fehlen in privaten Haushalten jedoch flächendeckende Niederspannungs- und Kommunikationsanschlüsse, um entsprechende IOT-Geräte wie Temperatursensoren, Mikrofone oder Lichtsignale an den gewünschten Orten zu installieren. „Um die Systeme mit Strom zu versorgen, kommen daher ökologisch bedenkliche und ausfallanfällige Batterien oder unattraktive Stromkabel zum Einsatz“, sagt ein DFKI-Sprecher. Zudem benötigten die Geräte für die Kommunikation untereinander stromintensive und störanfällige Funktechnologien.

Hier setzt das Verbundprojekt „Con-Text“ an. Es zielt auf eine flexible, nutzerorientierte und intuitive Lösung, die sich leicht und ohne großen Aufwand im Wohnbereich installieren lässt. Dafür entwickeln Partner aus Industrie und Forschung eine IOT-Infrastruktur aus smarten Tapeten, Teppichen und Textiloberflächen, sogenannten „Connecting Textiles“. Über diese Flächen können die Geräte nicht nur kabelbasiert mit Niedrigstrom versorgt werden, sondern auch miteinander kommunizieren – Smart Home macht’s möglich. Die Geräte lassen sich dabei laut DFKI von den Anwendern nach individuellen Bedürfnissen an die smarten Textilien anbringen – sie werden einfach aufgeklebt, angeheftet oder angesteckt. Mit einem einfachen Drücken oder Streichen der Tapete werden die Geräte gesteuert, sagt Dr. Serge Autexier vom DFKI.

Der Fokus der DFKI-Forscher im Bereich „Cyber-Physical Systems“ um Prof. Dr. Rolf Drechsler liegt auf Software- und Hardwaredesigns, der Verifikation elektronischer Systeme sowie der Informationssicherheit. Zudem entwickeln die Forscher im Projekt eine Software, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz Grundmuster von Gesteninteraktionen auf textilen Flächen erkennt und so die Steuerung und Konfiguration von Smart-Home-Geräten ermöglicht.

Dabei sollen die Bewohner auch selbst Gesten definieren können, heißt es. Der Bereich „Interaktive Textilien“ am DFKI um Prof. Dr. Gesche Joost entwickelt unter anderem haptische Interaktionsflächen. Mit Nutzern werden in Workshops Gesten ausprobiert. Ziel sind „Plug-and-Play“-Lösungen für IOT-Komponenten, durch die sich die Systeme einfach und ohne besondere Fachkenntnisse an die textilen Oberflächen anschließen lassen. Also: einfach einstöpseln und loslegen!