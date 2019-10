Bremen Einen Mordverdächtigen hat die Polizei am Mittwochvormittag in Bremen festgenommen. Die Tochter eines 50-Jährigen Mannes alarmierte am Mittwochvormittag die Einsatzkräfte. Sie konnte ihren Vater seit längerer Zeit nicht mehr erreichen und machte sich Sorgen. Das teilte die Polizei mit.

In der Wohnung des Mannes im Stadtteil Gröpelingen fanden die Beamten einen 65 Jahre alten Mann und einen toten Menschen. Der 65-Jährige versuchte zu fliehen, konnte aber überwältigt und festgenommen werden.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Die Identität des Leichnams ist noch nicht geklärt.