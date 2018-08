Bremen Im Fall des rechtswidrig veröffentlichten Haftbefehls wegen eines Totschlagfalles in Chemnitz ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen den Bremer Bürgerschaftsabgeordneten Jan Timke. Er soll das Dokument auf Facebook gepostet haben, sagte Oberstaatsanwaltschaft Frank Passade am Donnerstag. „Wir haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“ Timke (47), von Beruf Bundespolizist, ist Vorsitzender und Mitbegründer der rechtspopulistischen Bremer Wählervereinigung „Bürger in Wut“.

Am Mittwochabend hätten Polizeibeamte Timkes Wohnung in Bremerhaven durchsucht, sagte Passade. Dabei seien ein Handy, ein Tablet und ein PC sichergestellt worden. Der Haftbefehl wurde inzwischen von Timkes Facebook-Seite gelöscht. Der Sender „Radio Bremen“, der als erster über den Fall berichtet hatte, veröffentlichte jedoch einen Screenshot, bei dem die Daten unkenntlich gemacht wurden. Timke kündigte auf Facebook am Donnerstag eine Stellungnahme zu den Vorwürfen an; diese blieb bislang jedoch aus, auch telefonisch und per E-Mail war er nicht zu erreichen.

Nach Paragraf 353d des Strafgesetzbuches ist es strafbar, amtliche Dokumente eines Gerichtsverfahrens - wie einen Haftbefehl - vor der öffentlichen Verhandlung oder vor Abschluss des Verfahrens zu veröffentlichen. Das kann mit Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Haft geahndet werden. Dass Timke Bürgerschaftsabgeordneter sei, schütze ihn nicht vor der Strafverfolgung, sagte Passade.

Seit einer Änderung der Landesverfassung ist die Immunität der Abgeordneten in Bremen begrenzt. „Sie greift nur noch dann, wenn die Staatsanwaltschaft Maßnahmen beantragt, die eine Beeinträchtigung der Mandatsausübung, wie zum Beispiel die Festnahme des Abgeordneten, beantragt“, erläuterte Landtagspräsident Christian Weber (SPD).

Die Staatsanwaltschaft habe einen Hinweis auf die Veröffentlichung bekommen, sagte Passade. Die Ermittler werteten nun die Hardware-Geräte aus.

Jan Timke stammt aus dem Landkreis Nienburg an der Weser in Niedersachsen. 2001 schloss er sich der inzwischen aufgelösten „Partei Rechtsstaatlicher Offensive“ des Hamburger Richters Ronald Schill an.

Nachdem am Wochenende in Chemnitz ein 35-jähriger Deutsch-Kubaner erstochen worden war, hatten rechte Gruppen im Internet den Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen veröffentlicht. Das zum Teil unkenntlich gemachte Dokument fand sich unter anderem auf den Webseiten der rechtsgerichteten Gruppe „Pro Chemnitz“, eines Kreisverbandes der AfD und des „Pegida“-Gründers Lutz Bachmann. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf.

Der Haftbefehl betrifft einen 22 Jahre alten Iraker. Ein weiterer wurde gegen einen 23-jährigen Syrer erlassen. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Der gewaltsame Tod des 35-Jährigen war am Sonntag und Montag Auslöser von Demonstrationen in Chemnitz mit bis zu 6000 Teilnehmern, darunter etlichen gewaltbereiten Rechtsextremisten. Bei den Veranstaltungen wurde offen gegen Ausländer gehetzt und der Hitlergruß gezeigt.