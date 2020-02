Bremen In Bremen ist bereits am Donnerstag ein Mann in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verstorben. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war laut Polizei am Nachmittag von Zeugen auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet worden. Demnach stand er unter erheblichem Alkoholeinfluss und wurde in eine Zelle am Revier Innenstadt gebracht. Ein Arzt sollte überprüfen, ob der Mann arrestfähig sei.

Noch vor Eintreffen des Mediziners stellten Beamte bei einem Kontrollgang fest, dass der 35-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein war. Laut Polizei wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen sofort eingeleitet und der Rettungsdienst sowie ein Notarzt durch die Polizisten alarmiert. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er am Abend verstarb.

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat standardisiert in Beteiligung der Dienststelle Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die Leiche des Mannes soll zeitnah obduziert werden.