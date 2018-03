Bremen Eine 86 Jahre alte Frau und ihr 52-jähriger Sohn sind in Bremen tot in ihrer gemeinsamen Wohnung entdeckt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann seine Mutter umgebracht und sich selbst getötet haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

In einem Abschiedsbrief habe er Überforderung mit der Pflege seiner Mutter als Grund angegeben. Ein Angehöriger fand die Leichen im Stadtteil Vegesack am Freitag und alarmierte die Rettungskräfte. Eine Mordkommission ermittelt.