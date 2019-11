Bremen Ein Zug der Nordwestbahn hat am Freitagabend gegen 22.12 Uhr ein Damenrad überrollt und zerstört. Wie die Bundespolizeiinspektion Bremen am Montag mitteilte, hatten Unbekannte das Zweirad zuvor auf den Bahnübergang „Am Handelsmuseum“ gelegt.

Bei der Schnellbemsung wurde nach Angaben von Polizeisprecher Holger Jureczko niemand verletzt. An der Nordwestbahn 83434 entstanden demnach geringe Aufprallschäden. Die Bahnstrecke konnte nach einer halben Stunde wieder freigegeben werden, insgesamt acht Züge verspäteten sich anschließend.

Der Bahnübergang befindet sich am Bahnsteigende von Gleis 1 in Richtung Oldenburg und führt zum ehemaligen Güterbahnhof. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/162995 zu melden.