Bremen Nach der nächtlichen Attacke auf einen Straßenbahnfahrer im Juli in Bremen sucht die Polizei mit Fotos nach den beiden Angreifern.

Die Unbekannten schlugen im Stadtteil Hemelingen auf den Mann ein und verletzten ihn schwer.

Die Bremer Polizei fragt: Wer kennt diese Männer? Bild: Polizei

Der 60-Jährige wollte am 25. Juli gegen 00.20 Uhr die leere Straßenbahn an der Endhaltestelle am Bahnhof Mahndorf durchsehen. Als er durch die Wagenabschnitte ging, wurde er nach Polizeiangaben unvermittelt von hinten angegriffen.

Die Polizei fragt: Wer kennt die Männer auf den Fotos? Der eine Täter trug ein weißes Oberteil, eine Jeanshose und dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand. Der andere Täter trug eine schwarze Jacke, darunter ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und helle Schuhe. Beide hatten schwarze Haare und sind etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421-362 3888 entgegen.