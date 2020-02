Bremen Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag eine Hauswand im Stadtteil Findorff mit einem islamfeindlichen Schriftzug besprüht, teilt die Polizei mit. An das Mehrparteienhaus in der Worpsweder Straße wurden die Wörter „FCK ISLAM“ aufgesprüht.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter Tel. (0421) 3623888 entgegengenommen.