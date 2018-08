Erneute Ehre für das Parkhotel

Bremen Der Name klingt ein bisschen dröge, sorgt bei Hoteliers aber für leuchtende Augen. Vorausgesetzt, man kommt an prominenter Stelle vor im „Hornstein-Ranking“. Dem Dorint Park Hotel im Bürgerpark ist genau das gelungen. Zum wiederholten Mal erreichte das Haus eine Top-Platzierung in der werbewirksamen Rangliste.

Direktor Karsten Kenneweg und sein Team freuen sich über die Auszeichnung, die jetzt im Rahmen eines Barbecues im Hotelgarten am Hollersee von Maxime Simon, Vertreter des Champagnerhauses Laurent-Perrier, überreicht wurde. Der Gault-Millau, der Guide Michelin, der Varta-Führer, der Schlemmer-Atlas, der „Große Restaurant- und Hotel-Guide“ und der „Feinschmecker“ – das sind die marktbeherrschenden und bundesweit bedeutsamsten Hotel- und Restaurantführer. Das „Hornstein-Ranking“, 1981 vom früheren Sterne-Koch Wolf von Hornstein ins Leben gerufen, fasst alle Bewertungen dieser Guides zusammen und bildet je nach Kategorie einen rechnerischen Querschnitt. Für den Direktor des Fünf-Sterne-Superior-Hotels ist die erneute Aufnahme in die Bestenliste eine besondere Ehre. Das Hornstein-Ranking komme einem Ritterschlag gleich. Kenneweg stammt aus einer Hoteliersfamilie.