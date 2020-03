Erster Toter durch Corona

Bremen Das Bundesland Bremen hat den ersten Todesfall infolge einer Corona-Infektion gemeldet. Es handele sich um einen 76-jährigen Mann, der mehrere Vorerkrankungen gehabt habe, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Der Verstorbene lebte in einer Pflegeeinrichtung. Da die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bekannt war, hatte man ihn dort bereits auf einer extra eingerichteten Station isoliert.

In der vergangenen Nacht sei er dann in das Klinikum Bremen-Mitte gebracht und auf die Intensivstation verlegt worden. Der Mann starb am Mittwoch. „Mein Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und allen, die ihn gut kannten. Ich trauere mit ihnen und wünsche Kraft und Trost in diesem schweren Moment“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Im Bundesland Bremen gibt es mit Stand Mittwochvormittag 202 bestätigte Infektionsfälle, davon 188 in der Stadtgemeinde Bremen und 14 in Bremerhaven. 26 Patienten sind inzwischen von der Krankheit genesen.