Bremen Noch wird bei Hachez in der Bremer Neustadt Schokolade produziert. Doch das Aus ist besiegelt. 2020 soll die Produktion schrittweise nach Nowa Sól in Polen verlagert werden. Einen Sozialplan für die noch 133 Mitarbeiter in der Produktion haben Betriebsrat und der dänische Mutterkonzern Toms ausgehandelt. Wann genau die letzte Praline das Werk an der Westerstraße verlässt, steht noch nicht fest. Teile der Osterproduktion der Marken Hachez und Feodora sollen noch in Bremen produziert werden, heißt es.

Das Hachez-Gelände gilt als innerstädtisches Sahnestück. „Das Areal liegt zentral in der Neustadt und ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Stadtteils“, sagt Bau- und Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Grüne). Sie will der Stadt Bremen ein Vorkaufsrecht sichern, „um auf die weitere Entwicklung selbst Einfluss nehmen zu können“. Der Senat und dann in einer Sondersitzung die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung haben am Dienstag den von Schaefer eingeschlagenen Weg geebnet und dem Entwurf des Vorkaufsortsgesetzes „Hachez-Quartier Westerstraße“ zugestimmt.

In der Neustadt habe sich ein innovatives Milieu entwickelt, das zum Innovationstreiber für den Standort Bremen geworden sei, sagt die Senatorin. „Für die Weiterentwicklung des Hachez-Geländes als Zukunftsort für Bremen ist eine urbane Mischnutzung denkbar, die für die Neustadt typisch ist und an diesem Gründermilieu anknüpft“, so Schaefer.

Zur Mischnutzung zählen Wohnbebauung und kulturelle Einrichtungen, mehr Grünanlagen und eine bessere Durchwegung des jetzigen Hachez-Geländes. Zusätzlich gebe es ebenso Bedarf für die Hochschulerweiterung sowie für Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie für Studentenwohnungen. „Wesentliche Teile des Geländes“ sollen zudem weiterhin für gebietsverträgliche Arbeitsstätten unterschiedlicher Art vorgehalten werden. „Ein Vorkaufsrecht ist ein legitimes Instrument einer Stadt, um gute Stadt- und Wirtschaftsentwicklung durchsetzen zu können. Wir befinden uns seit einer Woche mit Hachez und dem Mutterkonzern Toms in einem konstruktiven Austausch“, sagt Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Noch ist alles Zukunftsmusik. In der Vorlage für die Sondersitzung der Deputation heißt es weiter: „Die finanziellen Auswirkungen für den kommunalen Grunderwerb sind nicht abschließend abschätzbar.“ Diese würden ja erst entstehen, wenn die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch macht und Grundstücke erwirbt. „Für die tatsächlich zu tätigenden Ankäufe sei beabsichtigt, in einem weiteren Schritt eine erste Abschätzung über erforderliche Mittelbedarfe vorzunehmen und das Ergebnis gemeinsam mit weiteren Verfahrensfragen Deputation und Senat erneut vorzustellen“, heißt es in der Vorlage weiter.