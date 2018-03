Bremen Bei Bauarbeiten wurde in Bremen-Osterholz in der Osterholzer Heerstraße auf Höhe des Eingangs zum Friedhof eine Panzerfaust aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Diese soll nun am Mittwoch, gegen 14 Uhr, durch den Experten Thomas Richter gesprengt werden. Wie die Polizei mitteilt, werden für die Dauer der Sprengung die umliegenden Straßen für etwa zehn Minuten gesperrt. „Es wird keine eigens eingerichteten Umleitungen geben. Die Polizei empfiehlt, den Bereich zu umfahren“, erklärt Polizeisprecherin Jana Schmidt.

Ab 13.30 Uhr sollen demnach Einsatzkräfte der Polizei Bremen die direkt angrenzenden Gebäude evakuieren. Im Umkreis von 200 Metern ist „luftschutzmäßiges Verhalten“ erforderlich. Das bedeutet, dass Sie sich während der Sprengung zwar im Gebäude aufhalten dürfen, aber in Räumen, die vom Fundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Kippen Sie die Fenster.