Bremen Langsam tastet „Scewo“ sich rückwärts an die Treppe heran. Dann, Stufe für Stufe, hebt das schicke Gefährt sich und seinen Entwickler nach oben. Der selbstbalancierende, treppensteigende Rollstuhl ist ein Höhepunkt auf der Mobilitäts- und Rehabilitationsmesse „Irma“ in den Messehallen 6 und 7 an der Bremer Bürgerweide.

Rollstühle, Handbikes, Gehhilfen, Prothesen, Reha- und Pflegehilfsmittel, Reiseangebote und Behindertensport: Rund 120 Aussteller informieren über Angebote, die Senioren, Rollstuhlfahrern und Menschen mit Behinderung zu mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität verhelfen können. Im Mittelpunkt stehe die gleichberechtigte Teilhabe am Leben, sagt Christian Brandt von Fackh vom Veranstalter „Escales“. Er erwartet rund 8000 Besucher.

Schwer zu überwinden sind für Rollstuhlfahrer nicht nur Treppen, auch Bordsteinkanten, Kieswege, Steigungen und enge Türen gehören dazu. Diese Hürden simuliert ein Testparcours, in dem auch Nicht-Betroffene im Leihrollstuhl einen Perspektivwechsel wagen können. „Besonders schwierig fanden wir es, eine Steigung zu überwinden und die Tür zu öffnen“, sagen Annika Ottsen und Rieke Peiser, die eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin absolvieren. Beide meinen: „Es macht einem bewusst, welche Hindernisse Rollstuhlfahrer im Alltag überwinden müssen.“

Vor unzähligen Hürden stehen Betroffene im Urlaub. Denn längst nicht jedes Hotel, dass sich selbst als „barrierefrei“ bezeichne, sei dies auch tatsächlich, weiß Brandt von Fackh. Voll im Trend liegen Reisen auf einem Kreuzfahrtschiff. Es gebe komplett barrierefreie Schiffe, so Nina Bäumchen vom Reiseveranstalter „Kreuzfahrten & Mehr.“ Dieser informiert auf der Messe über ein behindertengerechtes und vollständig auf Rollstuhlfahrer ausgerichtetes Flusskreuzfahrtschiff, das auf dem Rhein und in den Niederlanden unterwegs ist.

Sportlich geht es derweil eine Messehalle weiter zu: Vereine und Verbände informieren etwa zu Rollstuhlbasketball, Tanzen, Rugby und Rollstuhltennis. Unter der Anleitung von Nicolas Sanchez de la Torre können Rollstuhlfahrer und andere Besucher im Leihrollstuhl diese Sportart testen. Gespielt wird Rollstuhltennis zum Beispiel beim TV Bierden, der im vergangenen Jahr seinen ersten Rollstuhltennis-Platz mit speziell verdichtetem Belag eingeweiht hat. Derzeit sind dort drei Rollstuhlfahrer aktiv. „Wir freuen uns über weitere Mitspieler“, so Rollstuhltennis-Beauftragter Frank Bergs.

Die Messe öffnet am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 16 Uhr.