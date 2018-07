„Factoring“ immer wichtiger

Bremen Die Nachfrage nach Factoring-Dienstleistungen in Deutschland nimmt weiterhin zu. Darunter ist eine Geschäftspraxis zur Finanzierung von Firmen zu verstehen. Für mittelständische Unternehmen spiele dieses Instrument als wichtiger Baustein im Finanzierungsmix eine wichtige Rolle, heißt es bei der Deutschen Factoring Bank mit Hauptsitz in Bremen. Das schlage sich in der Geschäftsentwicklung nieder, die nach eigenen Angaben ihren „starken Wachstumskurs der vergangenen Jahre“ 2017 fortsetzen konnte. Der Factoring-Umsatz des zur Deutschen-Leasing-Gruppe gehörenden Spezialinstituts stieg von 15,5 Milliarden Euro auf 17,1 Milliarden Euro.