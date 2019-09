Bremen Auf ein davonfahrendes Auto schoss in der Nacht zu Sonntag ein Polizist in Bremen-Mitte. Die Insassen des Wagens waren bei einer Kontrolle geflohen, die Polizei sucht weiterhin nach ihnen.

Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, ereignete sich Folgendes: Einsatzkräfte wollten in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag die Insassen eines gestohlenen Autos in der Bremer Innenstadt kontrollieren. Die Zivilkräfte entdeckten in der Schillerstraße einen am Freitag als gestohlen gemeldeten VW Golf. Wenig später stiegen drei Männer ins Auto und fuhren los. Mit eingeschaltetem Aufsetzblaulicht stoppten die Polizisten den Wagen in der Contrescarpe und verließen ihr Fahrzeug. In dem Moment ließ der Fahrer des Golfs den Motor aufheulen und setzte zurück. Es kam zu einer Schussabgabe in Richtung Reifen des gestohlenen Fahrzeugs durch einen der Polizisten. Das Trio konnte aber mit dem Golf entkommen. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Die Polizei fahndet nun nach den Verdächtigen und dem schwarzen VW Golf, Kennzeichen HB-OG 790. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/36 23 888 entgegen. Die weiteren Ermittlungen, auch zum Schusswaffengebrauch, dauern an.