Fahrräder gefunden und Bande verhaftet

Bremen Die Polizei hat eine Diebesbande dingfest gemacht. Das berichtete ein Sprecher am Mittwoch. Zwei 22-Jährige hatten in der Nacht auf Montag gegen zwei Uhr eine Spielothek in der Westerstraße verlassen und den Diebstahl ihrer Fahrrädern bemerkt. Sie suchten im Umfeld nach den Rädern und wurden in der Kleinen Johannisstraße fündig. Die Bremer riefen daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen zwei 35 und 38 Jahre alte Verdächtige und eine 35-jährige Frau vorläufig fest, ein Unbekannter konnte flüchten. Bei der Durchsuchung einer Garage stellten Beamten sechs Fahrräder, Aufbruchwerkzeug sowie Baumaschinen sicher, in einer Wohnung fanden sie weiteres Diebesgut.