Bremen Daniela Wendorff, Leiterin des Klinikums Bremen-Mitte, legt eine Zeitkapsel in ein erstes Stückchen Mauer. So wird die Grundsteinlegung für das neue Ärztehaus am Klinikum Bremen-Mitte zelebriert. Mit dem Ärztehaus entsteht das erste Gebäude des „Neuen Hulsberg-Viertels“, das auf freiwerdenden Flächen des Klinikums geplant wird.

Das Fundament ist bereits in der Erde. Jetzt beginnt der Rohbau. Ab zweitem Quartal 2020 sollen die ersten Mieter in das Ärztehaus mit einem Erd- und vier Obergeschossen ziehen. Darunter eine Konditorei, eine Apotheke sowie verschiedene Arztpraxen, unter anderem für Nuklearmedizin, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Pränatalmedizin.

Unter den Mietern ist auch Jörg Butschke (46) aus Bremen, der in dem Haus sein viertes Sanitätsgeschäft eröffnen will. „Ich bin Bremer Unternehmer. Da kommt man an einem solchen Standort nicht vorbei“, sagt er.

20 Millionen Euro kostet der Bau. Das knapp 1900 Quadratmeter große Baugrundstück wurde von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte (GEG), die zuvor ein Bestandsgebäude abgerissen hat, an die Ingenieurversorgung Mecklenburg-Vorpommern verkauft, dem berufsständischen Versorgungswerk der Ingenieure Mecklenburg-Vorpommerns, der angeschlossenen Kammer der Freien Hansestadt Bremen und der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Investor ist die Ärztehaus GmbH, eine Firma der Specht-Gruppe aus Bremen und der als Generalunternehmer auftretenden Johann Bunte Bauunternehmung aus Papenburg.

60 Prozent der mehr als 4000 Quadratmeter großen Gebäudefläche sind vermietet. „Wir befinden uns mit weiteren Mietinteressenten im Gespräch“, sagt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht- Gruppe. Einige Mieteinheiten seien noch verfügbar. „Es ist für eine Klinik gut, viele Fachärzte auf dem Grundstück zu haben. Auch für Fachärzte ist das eine gute Adresse.“

Einen Blick in die Zukunft des neuen Viertels wirft Florian Kommer, Geschäftsführer der GEG. 300 Wohneinheiten sollen bis Mitte der 2020er Jahre und nochmal 800 bis Ende der 2020er Jahre auf dem Areal erbaut werden.