Bremen Keine Kutsche, keine Limousine. Sie kommt zu Fuß. Sie, das ist Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Benedikte zu Dänemark. Die 74-Jährige ist die jüngere Schwester der dänischen Königin Margrethe. Ein Doppel-Termin hat sie Donnerstag nach Bremen geführt – die Voreröffnung der Kunsthallen-Ausstellung „Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere“ und der Festakt zum 150-jährigen Bestehen des dänischen Honorarkonsulats an der Weser.

Der dänische Honorarkonsul Eduard Dubbers-Albrecht begleitet die Besucherin. Beide unterhalten sich in deutscher Sprache. Schließlich war Prinzessin Benedikte mit einem Deutschen verheiratet, mit Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934 bis 2017). Das Paar hatte sich auf der Hochzeit der späteren holländischen Königin Beatrix und des deutschen Diplomaten Claus von Amsberg kennengelernt.

Doch zurück nach Bremen. Hier lernt Prinzessin Benedikte zu Dänemark, erstmals in der Hansestadt zu Gast, Carsten Sieling (SPD) kennen. Der Bürgermeister eilt ihr entgegen, nimmt sie in Empfang. Einen roten Teppich hat das Rathaus für die Dänin ausgerollt.

Sie ist die erste royale Rathaus-Besucherin nach dem König von Jordanien im Jahr 2007. König Abdullah II. bin Al-Hussein hatte sich 2007 ins Goldene Buch Bremens eingetragen. Und genau das macht Prinzessin Benedikte zu Dänemark nun auch im Senatssaal. Zuvor ist sie unter einer echten Krone hindurchgeschritten – unter der Erntekrone der Bremer Landfrauen, die im Rathaus-Foyer hängt. Im Senatssaal steht Bürgermeister Sieling mit der Prinzessin am Fenster und zeigt ihr die Marktstände auf dem Domshof.

Es folgt der Festakt zum Konsulats-Jubiläum in der Oberen Rathaushalle. „Denmark first. Das gilt zumindest hier und heute in Bremen.“ So formulierte es der dänische Honorarkonsul Eduard Dubbers-Albrecht in seiner Rede am Donnerstag vor 250 Gästen in der Oberen Rathaushalle beim Festakt zum 150-jährigen Bestehen des dänischen Honorarkonsulats an der Weser. „Denmark first“ – für die Familie des Redners gilt das schon lange. Seit 150 Jahren, um genau zu sein. Denn seit 1868 führt die Kaufmannsfamilie Dubbers das dänische Honorarkonsulat.

„Für Dänemark ist das gut“, sagte Friis Arne Petersen, der dänische Botschafter. „Wir mussten uns in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten keinen neuen Namen merken.“ Die Honorarkonsulate seien wichtige Einrichtungen: „Sie sind unsere Augen und Ohren vor Ort.“

Auch die wohl bekannteste Dänin Bremens war dabei – die Sängerin Dorthe Kollo, die mit dem Bremer Reeder Heiner Dettmer verheiratet ist. Bürgermeister Carsten Sieling erinnerte an die jahrhundertealten Beziehungen zwischen Dänemark und Bremen – im Handel, in der Kultur, im ganz Persönlichen. Hans Christian Andersen, dem die Bremer Kunsthalle ab Sonnabend, 20. Oktober, und bis zum 24. Februar 2019 die Ausstellung „Poet mit Feder und Schere“ widmet, gastierte des Öfteren in Bremen.