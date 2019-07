Bremen Zweiter Tag der „Breminale“: Am Nachmittag gibt es, im wahrsten Sinne des Wortes, geteilten Zuspruch. Während auf dem Areal zwischen Kunsthalle und Osterdeich („Park“) es nur so von Kindern wimmelt, ist auf den Osterdeichwiesen noch „tote Hose“. Wer sich hier aufhält, kann nur zwei Dinge tun: Rumsitzen oder essen.

Die vom Veranstalter angekündigte Vielfalt zeigt sich auch im Speiseangebot. Fish and Chips, eine Pasta-Küche, eine Bio-Creperie, Bürger-House, Pizza, Gemüse und Falafel (beides vegan) oder gar Indianisch. Oder eben – nicht vegan – die unverwüstlichen Schmalzkuchen.

Ein paar Meter weiter gibt es „leckere Erdbeerbohle“ und obendrauf eine Werbe-Banderole, die „Mühlen-Spargel“ anbietet. Nebenan gibt es „Bio-Eis bey Kaemena“, das Spätzle-Lab nebenan wirbt mit „Take some Spätzle for your Schätzle“ – das Festival, das unter dem Credo „Respekt“ Selbstverständlichkeiten wie „Benutzt die Toiletten“, „Holt Euch Aschenbecher“ und „Lasst die Nachbarn schlafen“ propagiert, lässt respektlosen Umgang mit der Sprache zu.

Aber auch deren Entwicklung: Das Zelt mit Taschen, Hüten, Tüchern und Schmuck ist kein Dritte-Welt oder Eine-Welt-Laden – hier werden nun schlicht „Globalwaren“ verkauft.

Höher her – nicht nur topografisch gesehen – geht es auf der Altmannshöhe während der „Kinderbreminale“. Insbesondere die Wasserrutsche ist beständig gut frequentiert. „Oh, schau mal, eine Rutsche; schade, dass du deinen Badeanzug nicht dabei hast“, sagt eine Mutter zu ihrem Zögling. Andere Mütter sehen das lockerer: Ein Mädchen vergnügt sich nackt auf der Rutsche.

Derweil spielt im Hintergrund die Formation „Fabelhaft“ auf der Luftschloss-Bühne ein Mitmach-Konzert. Die Eltern „chillen“ auf den bereitstehenden Sitzgelegenheiten. Beim Verein „Stadtkultur“ können Kids leere Getränkekisten stapeln und (gesichert) drauf klettern. Beim „Zirkus“ der Hochschule Bremen können die Kleinsten wiederum einen Turn- und Balanceparcours absolvieren.

Am Sonntag, 7. Juli, endet dann die mittlerweile 32. Auflage der „Breminale.