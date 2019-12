Bremen Für viel Aufsehen hat am Sonntagnachmittag ein Bremer in einem Regionalexpress zwischen Hannover und Bremen gesorgt. Der 32-Jährige wird beschuldigt, einen 29-jährigen Fahrgast aus Hannover angespuckt und in den Finger gebissen zu haben. Nach Ankunft des RE 4420 am Bremer Hauptbahnhof klickten noch im Zug die Handschellen: Bundespolizisten nahmen den Beschuldigten fest.

Warum die Situation zwischen den beiden Männern derart eskaliert ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Der 32-Jährige soll auf der Fahrt lauthals gesungen und andere Fahrgäste belästigt haben, teilt die Bundespolizei mit. Nachdem er dem 29-jährigen Mann aus Hannover auf den Kopf gespuckt habe, sei es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Der Bremer habe seinem Kontrahenten dabei in den Finger gebissen. Der 29-Jähriger hätte sich trotz der Verletzung zur Wehr setzen können und den Täter am Boden gehalten. Mit stark blutender Wunde wurde das Opfer später mit einem Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gefahren.

Der 32-jährige Täter ist für die Polizei kein Unbekannter: Er ist im Zusammenhang mit Diebstählen zur Finanzierung seiner Drogensucht auffällig geworden. Zur Tatzeit betrug sein Atemalkoholwert 2,64 Promille.

Die Ermittlungen dauern an. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise über die Auseinandersetzung im Zug zwischen Achim, Bremen-Mahndorf und Bremer Hauptbahnhof: Telefon 0421/162995