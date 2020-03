Feuerwehr: Brandbekämpfer werben um Nachwuchs

Bremen Frauen sind erwünscht bei der Bremer Feuerwehr. Diese hat inzwischen wieder ihre Sollstärke mit 610 Einsatzkräften erreicht, darunter 23 Frauen im Einsatzdienst. Eine gute Quote, verglichen mit anderen Berufsfeuerwehren, sagt Sprecher Michael Richartz (55). Doch die Bewerber werden knapp, besonders die Frauen. Von 15 Ausbildungsstellen zum 1. April können nur elf besetzt werden: von zehn Männern und einer Frau.

In den nächsten Jahren gehen auch bei der Bremer Feuerwehr die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Feuerwehrleute im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst, die löschen und Rettungsfahrten machen, werden knapp. Und dann gehen auch noch die Bewerberzahlen zurück. Nur 125 Interessenten haben sich zum April beworben – statt wie sonst 300. Etwa fünf Prozent schaffen die anspruchsvollen Tests und stehen als Fachkräfte zur Verfügung. Die Frauen, die den Eingangstest geschafft haben, sind stark, sagt Richartz, und sie halten sich wacker, wie die Männer auch.

Die älteste Feuerwehrfrau in Bremen ist etwa 50 Jahre alt. „Ich habe Hochachtung vor den Frauen, denn sie wissen, sie gehen in eine Männerdomäne“, sagt Richartz.

Eingangsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Diese sollte für den Einsatzdienst bei der Feuerwehr von Nutzen sein. Die Möglichkeiten sind vielfältig. So haben Tischler, Mechatroniker, aber auch Friseure durchaus eine Chance, sagte Feuerwehrfrau Isa Götte kürzlich an einem Stand der Bremer Feuerwehr bei einem Karrieretag in Bremen.

Es folgt ein Einstellungstest. Geprüft werden Deutsch, Mathe und physikalisch-technisches Verständnis. Außerdem wird Werkzeug ausgelegt. Der Bewerber muss es bestimmen. Körperlich anstrengender: Eine 75-Kilo-Puppe muss über eine Strecke von 66 Metern gezogen werden. Mit Atemschutzgeräten geht es in die sogenannte Atemschutzstrecke, körperliche Arbeit mit 16 Kilo auf dem Rücken. Schließlich geht es noch auf einer freistehenden Drehleiter 30 Meter in die Höhe.

Die körperliche Erprobung ist damit allerdings noch nicht vorbei. Es folgt ein Sporttest, mit einem 400-Meter- und auch einem Drei-Kilometer-Lauf. Dazu kommen unter anderem 200 Meter Schwimmen und 20 Meter Tauchen. Bei einem Gleichgewichtstest ist auf einem Schwebebalken zu balancieren, dabei ein Ball zu übersteigen und ein Sandsack vom anderen Ende des Balkens an den Anfang zurück zu transportieren. Anspruchsvoll ist auch ein Test, bei dem die Bewerber durch ausgelegte Teile von Kästen hindurchkrabbeln müssen.

Infos zu Bewertung und geforderten Zeiten befinden sich auf der Homepage der Feuerwehr Bremen. Eine offizielle Altersbegrenzung gibt es nicht. Im Normalfall seien die Bewerber bis etwa 35 Jahre alt, sagte Feuerwehrmann Heiko Warnke auf dem Bremer Karrieretag. Manchmal kämen 38-Jährige und schafften es. Da der Feuerwehranwärter Beamter wird, was den Beruf sicherlich attraktiv macht, ist auch eine amtliche medizinische Untersuchung notwendig. Wer alles geschafft hat, kann mit der zweijährigen theoretischen und praktischen Ausbildung beginnen.