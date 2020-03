Finanzen: Rechnungshof: „Sich keinen Cent entgehen lassen“

Bremen Betuchte Bürger der Hansestadt können sich auf eine genauere Prüfung ihrer Einkommen durch das Finanzamt einstellen. Der Rechnungshof kritisierte am Donnerstag, bei der Prüfung von Jahreseinkommen über einer halben Million Euro seien die Zuständigkeiten zwischen Innen- und Außendienst des Finanzamts nicht klar geregelt. Als Beispiele für Großverdiener nannte die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Bettina Sokol, „Geschäftsführer, Fußballer oder Erben“.

Sokol sagte ausdrücklich nicht, dass ein Steuerschaden entstanden sei. Doch es gebe die Gefahr unrichtiger Bescheide und eines Ausfalls an Steuern. „Das finden wir bei Beträgen von 500 000 Euro bedenklicher als bei kleineren Beträgen.“ Das Finanzressort habe bereits zugesagt, die Lücke bei den Zuständigkeiten zu schließen.

Der Rechnungshof erstattete seinen Jahresbericht über den Umgang der Bremer Stadt- und Landesbehörden mit dem Geld des Steuerzahlers. „Die anhaltende Haushaltsnotlage zwingt Bremen noch stärker als andere Länder, sich keinen Cent an Einnahmen entgehen zu lassen und keinen Cent unnötig auszugeben“, sagte Sokol. „Da ist noch Luft nach oben.“

Weiteres aus dem Bericht:

• Wasser

Die Gebühren für die Entnahme von Grundwasser und Oberflächenwasser seien in Bremen seit ihrer Einführung nicht erhöht worden, sagte Sokol. Das Wasser sei billiger als in fast allen anderen Bundesländern. Außerdem sehe das Gesetz Mengenrabatte vor, was dem erklärten Ziel widerspreche, den Wasserverbrauch zu senken.

• Unterhalt

2018 zahlte Bremen rund 22 Millionen Euro Unterhaltsvorschuss an alleinerziehende Elternteile. Die Versuche, sich das Geld bei den unterhaltspflichtigen anderen Elternteilen zurückzuholen, brachten aber nur 1,3 Millionen Euro. Vergleichbare Städte wie Duisburg, Dortmund oder Essen hätten eine höhere Quote, sagte Sokol. Bremen sollte von ihnen lernen.

• IT-Sicherheit

Den Bremer Behörden fehle eine Übersicht, wer in ihrem Computernetz genau welche Dienste betreibe und welche Software habe. Auch ein externer Dienstleister konnte dem nicht abhelfen, was 2019 aber „vermeidbare Mehrausgaben“ von 450 000 Euro verursachte.