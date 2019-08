Bremen Was für ein Ansturm: Beim 32. „Hüttenfest“ des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal drängten sich am Wochenende mehrere tausend Besucher auf und neben dem Firmengelände in Bremen. Das Programm war bunt, besonders für die Kleinen wurde viel geboten. Und so ganz nebenbei stellten die Besucher und ein spezieller Gast zwei Weltrekorde auf.

Sein Name kommt nicht von ungefähr: „Austrian Rock“ wird Franz Müllner auch genannt. Der „österreichische Fels“ sieht nicht nur stark aus, er ist es auch. Wie stark, das stellte der Salzburger beim „Hüttenfest“ mehr als deutlich unter Beweis.

Die Aufgabe: Fünf Bratpfannen einrollen – und das Ganze in nur 70 Sekunden; für Müllner kein Problem. Unter dem Jubel von mehreren hundert Zuschauern rollte, presste und drückte der stärkste Mann Österreichs die Pfannen eine nach der anderen ein. Die Bratutensilien verbogen sich als wären sie aus Pappe. Und am Ende war sogar noch Zeit für eine sechste Pfanne. Weltrekord! Übrigens einer von mehr als 30, die der Mann schon aufgestellt hat.

Andere Aufgabe, gleiches Ziel: Denn kurze Zeit, nachdem Müllner seinen Teil der Abmachung erfüllt hatte, war das Publikum dran. Es galt, acht Millimeter dicke Metallstangen in U-Form zu biegen. 250 Menschen machten mit – ebenfalls Weltrekord. Unter den wachsamen Augen von Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) bogen vor allem die Kinder, was das Zeug hielt – und wurden am Ende mit einer Urkunde belohnt.

Weniger anstrengend, dafür umso interessanter gestalteten sich die einzelnen Führungen über das etwa sieben Quadratkilometer große Hüttengelände. Ob Warm- oder Kaltwalzwerk, Ausbildungswerkstatt oder Kraftwerk – fast jeder Teil der Stahlproduktion wurde von den Besuchern unter die Lupe genommen. Und Stahl stellt das Unternehmen eine Menge her: Rund 3,5 Millionen Tonnen Rohstahl werden jährlich von etwa 3400 Mitarbeitern produziert.

Ebenfalls unterhaltsam waren die „Physikanten & Co.“, die die Welt der Physik und Chemie spielerisch erklärten. Sportlich ging es ebenfalls zu beim „Hüttenfest“. Im extra aufgebauten Kletterpark verbrannten vor allem die Schwindelfreien jene Kalorien, die sie zuvor an den vielen Imbissbuden zu sich genommen hatten.