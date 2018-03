Bremen Ein 27-jähriger Mann hat bei der Flucht mit einem Auto in Bremen einen Fußgänger angefahren und verletzt. Der mutmaßliche Täter war am Samstag zusammen mit einer Frau unterwegs, nachdem diese in einem Supermarkt die Handtasche einer 75 Jahre alten Frau gestohlen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Komplizin stieg auf einem Parkplatz vor dem Supermarkt mit der Beute in den Wagen ein. Der Mann raste laut Polizei über den Parkplatz und fuhr mit seinem Wagen einen 53 Jahre alten Mann an, flüchtete jedoch weiter. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Bei der weiteren Flucht rammte das Paar mit seinem Wagen mehrere Autos und überfuhr mehrmals eine rote Ampel. Die beiden wurden schließlich auf der Autobahn 27 bei Mahndorf von der Polizei gestellt. In dem Wagen war noch eine dritte Person.