Bremen Stillstand am Flughafen Bremen: Wie mehrere Fluggäste berichten, mussten am Mittwochmorgen mehrere Maschinen auf dem Rollfeld stehen bleiben. Der Grund: Es fehlte ein Fluglotse.

Dies bestätigte Anja Naumann von der Deutschen Flugsicherung. Betroffen waren vor allem Flugzeuge, die zwischen 6 und 7 Uhr starten sollten. Der Fluglotse, der die Schicht um 5.30 Uhr übernommen hatte „hat sich kurzfristig krank gemeldet“, so Naumann. Bis ein entsprechender Ersatz organisiert werden konnte, ging leider etwas Zeit ins Land. Betroffen waren die Gäste von fünf Maschinen, die zwischen 6 und 7 Uhr hätten starten sollen.

Die Fluggastbrücken der Maschinen wurden wieder angedockt. Wer wollte, konnte das Flugzeug wieder verlassen, um im Flughafen zu warten.

„Die Unannehmlichkeiten tun uns sehr leid“, betont Naumann. Aktuell sei die Personaldecke „sehr knapp“, so dass die kurzfristige Krankmeldung zu den Ausfällen führte. „Wir bilden derzeit kräftig aus, weil die Personallage so knapp ist“, sagt Naumann. Die Ausbildung zum Fluglotsen, die gerade von zwei Nachwuchskräften durchlaufen wird, dauert drei Jahre.

Der morgendliche Ausfall am Mittwoch hatte Verspätungen von rund 3,5 Stunden zur Folge. „Mittlerweile läuft aber alles wieder planmäßig“, so Naumann am Mittwochmittag.