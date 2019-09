Bremen Eine Auseinandersetzung um zu laute Musik am Samstagnachmittag endete in der Bremer Neustadt mit einer Einweisung ins Krankenhaus und Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung. Ein 45 Jahre alter Bremer habe in seiner Wohnung Musik gehört, als ihn sein 64-jähriger Nachbar zur Ruhe ermahnte, wie die Polizei Bremen mitteilt. Der verbale Streit wurde bald physischer: Der 64-Jährige setzte von seinem Balkon aus Reizgas gegen den Nachbarn ein.

Im Hausflur stritten die beiden anschließend weiter. Dort soll der Nachbar daraufhin zum Hammer gegriffen und gegen den Kopf des 45-Jährigen geschlagen haben. Dieser wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest, Pfefferspray und der Hammer wurden sichergestellt.